TikTok fenomeni koronavirüs aşısının yan etki yaptığını iddia etti! "Göğüslerimi dikleştirdi”

Avustralyalı Tee Jay, ‘wippa_snippa’ olarak bilinen hesabı üzerinden TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri geçtiğimiz günlerde yaptırdığı koronavirüs aşısından sonra vücudunun ilginç bir yan etki göstermeye başladığını dile getirdi. Aşıdan sonra göğüslerinin büyüdüğünü ve dikleştiğini itiraf etti. Jay değişimi takipçilerinin de fark ettiğini söyledi.

“SİZDE DE AYNI ŞEY OLDU MU?”

Koronavirüs aşısından sonra vücudundaki değişimleri takip ettiğini ifade eden Jay, aşının takipçileri üzerindeki etkilerini de merak ettiğini söyledi. Paylaşımına “Sizde de aynı şey oldu mu?” notunu ekleyen Jay, halinden memnun olduğunu belirtti. Göğüslerinin şeklinin sıcaklıkla birlikte değişmediğini ve her zaman aynı durumda kaldığını deneyle gözlemlediğini söyledi.



