Canlı yayın kazası! İç çamaşırı giymeyen sunucu frikik verdi, sosyal medyada gündem oldu

Canlı yayın kazaları dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanıyor. Bu kazalara bir yenisi de Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı. Gömleğinin düşmesiyle bir anda frikik veren Scordamaglia, röportajına devam etti.

DAHA ÖNCEDE YAŞAMIŞTI

Sevilen sunucu daha öncesinde de benzer kazalarla karşı karşıya kalmıştı. Hatta bir yemek programına tamamen çıplak bir şekilde katılmayı seçerek ülkesinde dikkatleri üzerine çeken Scordamaglia sunduğu ilginç programlar sayesinde popüler olmayı başardı.



