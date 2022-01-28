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Canlı yayın kazası! İç çamaşırı giymeyen sunucu frikik verdi, sosyal medyada gündem oldu

28.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan model ve televizyon sunucusu Jenny Scordamaglia canlı yayın kazasıyla gündeme geldi. Bir gece kulübünde röportaj yaptığı sırada talihsizlik yaşayan Scordamaglia’nın gömleğinin önü açıldı. İç çamaşırı giymeyen Scordamaglia’nın göğüsleri göründü. Güzel sunucu bu sırada yayına devam etmeyi seçti.

Canlı yayın kazası! İç çamaşırı giymeyen sunucu frikik verdi, sosyal medyada gündem oldu

Canlı yayın kazaları dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanıyor. Bu kazalara bir yenisi de Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı. Gömleğinin düşmesiyle bir anda frikik veren Scordamaglia, röportajına devam etti.

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DAHA ÖNCEDE YAŞAMIŞTI

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Sevilen sunucu daha öncesinde de benzer kazalarla karşı karşıya kalmıştı. Hatta bir yemek programına tamamen çıplak bir şekilde katılmayı seçerek ülkesinde dikkatleri üzerine çeken Scordamaglia sunduğu ilginç programlar sayesinde popüler olmayı başardı.

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