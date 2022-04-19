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TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi! Son halini paylaştı

19.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta çektiği videolar ile ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Yeni adının 'Melis' olduğunu açıklayan Melikhan Sağlam son haliyle gündeme geldi.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi! Son halini paylaştı

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü karakterlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam artık hayatına Melis Sağlam olarak devam edeceğini açıkladı.

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Melikhan Sağlam "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’ a borcumu ödedim" dedi.

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Sarışın ve bambaşka biri olan Melikhan Sağlam son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Cinsiyet değiştiren fenomen en büyük destekçisiniz annesi olduğunu da söyledi. Damla Subaşı ünlü fenomene "Hoşgeldin canım Melis" yazdı.

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tiktok
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