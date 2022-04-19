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  4. TikTok fenomeni Yasmin Balta bir bir anlattı! Hasan Can Kaya'ya büyük şok

TikTok fenomeni Yasmin Balta bir bir anlattı! Hasan Can Kaya'ya büyük şok

19.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına katıldığını ve programdaki kahkaha seslerinin efekt olduğunu iddia etti. Ünlü fenomen "O kadar sıkıcıydı ki, ara verildiği an çıktım ve bir daha geri dönmedim" dedi.

Konuşanlar programı ile son yılların en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e geçiş yapmıştı.

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Kahkahaların havada uçuştuğu program defalarca RTÜK'ten uyarı alsa da, reytingleri başarısını ortaya koyuyor.

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Biletleri yok satan programla ilgili ünlü femonen Yamin Balta, bilinmeyen detayları açıkladı.

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TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı.
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Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın "Sıkıcı" geçtiğini söyledi.
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Balta, "Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı" dedi.

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"Kimse gülmüyordu" diyen Balta, "Efekt olduğunu anladım. Zaten izlerken dikkat edin kahkaha sesi çıkarken ağızlar kıpırdamıyor" iddiasında bulunarak, programı sosyal medyada ifşa etti.


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