Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

TikTok'ta canlı yayın açarak izleyenlerden hediye alan '@lazkizi3405' isimli kullanıcı daha çok bağış için göğüslerini açmak isterken düğmesi patlamıştı. Daha sonra yeni videolara çekerek göğüslerini gösteren ve "Bana akıl vermeyin para verin" diyen genç kadın büyük tepki çekmişti.

Gündem olan ve 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 SAATTE 100 BİN LİRA İDDİASI

Polis G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen genç kadın Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.







