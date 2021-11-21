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TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi

21.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bowl, son dönemde en popüler yemek seçeneklerinden biri haline geldi. Çoğu yerde sağlıklı alternatifleri Bowl şeklinde servis eden restoranlar açıldı. Hazırlaması kolay ve içerdiği farklı besin grupları sayesinde oldukça besleyici olan bu tariflere, TikTok fenomeni Emily Mariko sayesinde bir yenisi daha eklendi. Gelin, bu yeni somonlu pirinç tarifine hep birlikte göz atalım.

TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi

7.2 milyon takipçiye sahip TikTok fenomeni Emily Mariko, genellikle sağlıklı tarifler ve spor videoları yayınlıyor. Ama bir Bowl videosu var ki, interneti kasıp kavurdu! Herkesin bahsettiği bu somonlu pirinç tarifi, yayınlanmasından bu yana tam 75.2 milyon kez izlendi. Ünlü fenomenin "Haftanın en iyi öğle yemeği" notuyla paylaştığı bu tarif, dünyanın dört bir yanında denenmeye başlandı. Üstelik hazırlaması oldukça kolay ve son derece sağlıklı! Orijinal tarifte somon ve beyaz pirinç yer alsa da ton balığı gibi daha ekonomik başka protein kaynaklarını da kullanabilirsiniz. Eğer vejetaryenseniz somonu tariften çıkararak da yapmanız mümkün. Gelin, kısa sürede dillere destan hale gelen somonlu pirinç tarifine hep birlikte göz atalım.

SOMONLU PİRİNÇ (SALMON RICE BOWL)

MALZEMELER

  • Somon fileto

  • Beyaz pirinç

  • Avokado

  • Soya sosu

  • Mayonez

  • Acı sos

  • Sriracha sos

  • Kimchi (bir çeşit Kore turşusu)

  • Deniz yosunu veya Nori

  • Buz küpü

HAZIRLANIŞI

  • Mikrodalgaya uygun bir kabın içerisine somonu ekleyin. Çatal yardımıyla somon küçük parçalara ayrılana kadar ezin.

  • Somonun üzerine beyaz pirinci ekleyin ve üzerine buzluktan aldığınız bir parça buzu ekleyin.

  • Üzerine kasenin içindekileri tamamen kapatacak şekilde yağlı pişirme kağıdı koyun.

  • Pirinç kabarana ve kasedekiler ısınana kadar yaklaşık iki dakika mikrodalgaya atın.

  • İşin büyülü kısmı burada! Ünlü fenomen, mikrodalgadan çıkardığı kasenin içinde erimeden kalan buz parçasını çıkarıyor. Bu da malzemelerin sadece buharda piştiğinin bir kanıtı!

  • Kasenin üzerine mayonez, soya sosu, acı sos, Sriracha sos ve damak tadınıza uyan diğer sosları ekleyebilirsiniz.

  • Süslemesini yapmak için avokado, kimchi, yeşil soğan ve susam kullanabilirsiniz.

  • Deniz yosunu veya Nori ile servis edebilirsiniz.

  • Afiyet olsun!
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