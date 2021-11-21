TikTok'u kasıp kavuran tarif burada! Emily Mariko'dan somonlu pirinç tarifi

7.2 milyon takipçiye sahip TikTok fenomeni Emily Mariko, genellikle sağlıklı tarifler ve spor videoları yayınlıyor. Ama bir Bowl videosu var ki, interneti kasıp kavurdu! Herkesin bahsettiği bu somonlu pirinç tarifi, yayınlanmasından bu yana tam 75.2 milyon kez izlendi. Ünlü fenomenin "Haftanın en iyi öğle yemeği" notuyla paylaştığı bu tarif, dünyanın dört bir yanında denenmeye başlandı. Üstelik hazırlaması oldukça kolay ve son derece sağlıklı! Orijinal tarifte somon ve beyaz pirinç yer alsa da ton balığı gibi daha ekonomik başka protein kaynaklarını da kullanabilirsiniz. Eğer vejetaryenseniz somonu tariften çıkararak da yapmanız mümkün. Gelin, kısa sürede dillere destan hale gelen somonlu pirinç tarifine hep birlikte göz atalım.

SOMONLU PİRİNÇ (SALMON RICE BOWL)

MALZEMELER

Somon fileto

Beyaz pirinç

Avokado

Soya sosu

Mayonez

Acı sos

Sriracha sos

Kimchi (bir çeşit Kore turşusu)

Deniz yosunu veya Nori

Buz küpü

HAZIRLANIŞI