TikTok yasağı yüzünden intihar etti

Aktarılan bilgilere göre Hindistan/Tamil Nadu’da yaşayan bir genç kadın, uygulama yüzünden evine, çocuklarına ve eşini ihmal ediyordu. Kadının eşi, uygulamayı kullanmasını yasakladı. Bu olay üzerine genç kadın bir ilaç içerek intihar etti.

Anitha ismindeki genç kadın bu intihar etme anını videoya çekerek sosyal medya platformlarına yükledi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın maalesef ki yaşamını yitirdi.

Siz siz olun bir uygulama yüzünden böylesine akıllara zarar şeyler yapmayın. Bunların birere sosyal medya platformu olduğunu, gönderinizin 100.000 beğeni bile almasının sizin hayatınıza en ufak bir katkısının olmayacağını unutmayın.

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