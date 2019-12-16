TikTok yeni müzik uygulaması Apple Music gibi olacak

Apple Music gibi devlerin bulunduğu bu sektörde TikTok kendisi için yer bulmaya çalışacak.

New York merkezli Moon Video tarafından geliştirilen ve Çinli ByteDance firması tarafından yayınlanan müzik odaklı akış platformu Resso, gizli bir şekilde teste sunuldu. Şirketin kimseye haber vermemesi ise şaşırttı.

Şimdilik bu uygulama Endonezya ve Hindistan’da kullanımda daha şimdiden 21 bin kullanıcısı bulunan uygulamanın Spotify ve Apple Music gibi platformlara rakip olması bekleniyor. Şu anda müzik akışı sektöründe ciddi bir rekabet bulunuyor ve TikTok gibi büyük bir girişimin ağırlığı muhtemelen fazla olacaktır.

TikTok ile inanılmaz bir başarıya imza atan ByteDance, benzer bir etkiyi streaming müzik servisi Resso ile yakalamak istiyor. Facebook ve Instagram gibi devlerle rekabet eden TikTok muhtemelen yeni bir güç daha kazanmış olacak. Peki sizce TikTok bu alanda büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek mi?

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