TikTok akımlarının hayatımıza kattığı en lezzetli tariflerden biri: Feta peynirli makarna!

TikTok kullanmasanız dahi kullananların paylaştığı ilginç videolar, mutlaka diğer sosyal medya platformlarında gezinirken karşınıza çıkıyordur. Her isteyenin dilediği gibi çekip paylaştığı ve bazen hayretler içerisinde izlediğimiz videolarla gündem olan TikTok, adeta dipsiz bir kuyuya dönüştü. Dans akımları, ünlü taklitleri, soğuk şakalar gibi paylaşımların yanı sıra bazı kullanıcılar, TikTok'ta kendi ilgi alanıyla ilgili içerikler de üretebiliyor. Bu alanlardan biri de yemekler. Özellikle son dönemde gündem olan feta peynirli makarna, görenlerin iştahını kabartıyor. Peki, nedir bu feta peynirli makarna? Nasıl yapılır? İşte, feta peynirli makarna tarifi ve gerekli malzemeler...

FETA PEYNİRLİ MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

Feta peyniri

Yaklaşık 1 kg çeri domates

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

İsteğe bağlı diğer baharatlar

Fesleğen

Sarımsak

Makarna

HAZIRLANIŞ

Bir fırın kabının içerisine 1 kg kadar çeri domates yerleştirin.

Çeri domateslerin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

Sonra biraz tuz ekleyin ve karıştırın.

Fırın kabının tam ortasına denk gelecek şekilde bir parça feta peynirini domateslerin üzerine yerleştirin. (Feta peyniri bulamayanlar için cotija ve ricotta peynirleri de tavsiye ediliyor; ancak bunlara da erişemiyorsanız süzme peynir veya Ezine peyniri de bu tarifte kullanılabilir.)

Son olarak pul biber ve tercih edeceğiniz baharatlardan serpiştirin.

Tercihinize bağlı olarak domateslerin üzerine sarımsak da rendeleyebilirsiniz.

Fırın kabını, önceden 220 derecede ısıtılmış fırına koyup 20 dakika boyunca domates ve peyniri pişirin.

Peynir ve domates piştikten sonra fırından alın.

Domatesleri iyice ezerek diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırın. Böylece feta peynirli makarnanızın sosu hazırlanmış olacak.

Diğer bir yandan tercih ettiğiniz herhangi bir makarnayı haşlayın.

Haşlanan makarnayı sosun üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Sunumu güzelleştirmek adına birkaç tutam fesleğen yaprağını makarnanızın üzerine serpiştirebilirsiniz.

