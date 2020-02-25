Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Timo Maas ve Maksim Dark Red Bull Presents kapsamında İstanbul’da

Timo Maas ve Maksim Dark Red Bull Presents kapsamında İstanbul’da

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Oluşturduğu kürasyonlarla müzikseverlere özgün deneyimler yaşatan Red Bull, elektronik ve tekno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri; Timo Maas, Maksim Dark ve Volkan Gündüz’ü elektronik müzik tutkunlarıyla buluşturuyor. 14 Mart Cumartesi akşamı Module’de düzenlenecek ‘Red Bull Presents: Timo Maas, Maksim Dark (Live)’ etkinliği için biletler ise bugece.co da olacak.

Timo Maas ve Maksim Dark Red Bull Presents kapsamında İstanbul’da

Garaj, House ve dans müziğin en ilham verici isimlerinden; Ibiza ve Glastonbury başta olmak üzere dünyanın önde gelen kulüplerinde ve elektronik müzik festivallerinde yer alan Timo Maas, Red Bull Presents kapsamında 14 Mart Cumartesi akşamı İstanbul’a geliyor.

Güçlü tekno altyapılarını bilim kurgu sesleri ile harmanlayarak benzersiz bir müzikal kurgu yaratan Maksim Dark ile; bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki etkinlikte başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gündüz, aynı tarihte ‘Red Bull Presents’ kapsamında Module’de olacak. Elektronik müziğin farklı tarzlarını biraraya getirecek, dans müziğinin sınırları aşacağı bu özel gecede yer almak için biletler ise bugece.co adresinde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'daTürkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da
Rüyada et görmek ne anlama gelir, ne demektir?Rüyada et görmek ne anlama gelir, ne demektir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Timo Maas, Maksim Dark , Red Bull Presents,

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek başınıza izleyemeyeceksiniz! En iyi cin filmleri…

Tek başınıza izleyemeyeceksiniz! En iyi cin filmleri…

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull Sunar: Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek oldu

Red Bull Sunar: Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek oldu

Bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca, Redbull’a konuştu

Bir nesle televizyondan İngilizce öğretmişti!

Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.