Timo Maas ve Maksim Dark Red Bull Presents kapsamında İstanbul’da

Garaj, House ve dans müziğin en ilham verici isimlerinden; Ibiza ve Glastonbury başta olmak üzere dünyanın önde gelen kulüplerinde ve elektronik müzik festivallerinde yer alan Timo Maas, Red Bull Presents kapsamında 14 Mart Cumartesi akşamı İstanbul’a geliyor.

Güçlü tekno altyapılarını bilim kurgu sesleri ile harmanlayarak benzersiz bir müzikal kurgu yaratan Maksim Dark ile; bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki etkinlikte başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gündüz, aynı tarihte ‘Red Bull Presents’ kapsamında Module’de olacak. Elektronik müziğin farklı tarzlarını biraraya getirecek, dans müziğinin sınırları aşacağı bu özel gecede yer almak için biletler ise bugece.co adresinde olacak.

