Timo Werner'e Dünya Kupası şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig’de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner’in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.
Bugün yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner’in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.
Timo Werner, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’nın kadrosunda da yer alamayacak.
Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda sakatlığı nedeniyle oynayamayacak isimler şu şekilde:
N’Golo Kante
Paul Pogba
Diogo Jota
Raphael Varane
Pedro Neto
Timo Werner
Paulo Dybala
Arthur Melo
Geroginio Wijnaldum
Ronald Aroujo
Romelu Lukaku