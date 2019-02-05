Timsahı hiç korkmadan böyle fırçaladı

Endonezya'da doğal bir yaşam alanında timsah bakıcısı vahşi timsahı hiç korkmadan fırçalayarak temizledi. Temizlik suyuna batırıp çıkardığı fırça ile timsahın baş kısmını temizleyen adam daha sonra da onu duruladı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.
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