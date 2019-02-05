Timsahı hiç korkmadan böyle fırçaladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Endonezya'da bir görevli vahşi timsahı hiç korkmadan temizledi. İşte o görüntü.

Endonezya'da doğal bir yaşam alanında timsah bakıcısı vahşi timsahı hiç korkmadan fırçalayarak temizledi. Temizlik suyuna batırıp çıkardığı fırça ile timsahın baş kısmını temizleyen adam daha sonra da onu duruladı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
timsah Endonezya temizleme

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