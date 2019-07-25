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Timur Emek ve Marcus Hyde hakkında yeni gelişme! Instagram affetmedi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Marcus Hyde ve Türk fotoğrafçı Timur Emek'in adının karıştığı taciz olayına Instagram sessiz kalmadı. Gelen tepkiler ve spam'lar üzerine iki fotoğrafçının da hesapları kapatıldı...

Timur Emek ve Marcus Hyde hakkında yeni gelişme! Instagram affetmedi

Dünya dün, Marcus Hyde ve Türk fotoğrafçı Timur Emek’in taciz skandalıyla çalkalandı. Dünyaca ünlü isimlerle çalışan her iki fotoğrafçı da meğer yıllardır modelleri taciz ediyormuş.

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Fotoğraflarının çekilmesini isteyen fakat ücreti karşılayamayacak olan genç modellere 'Göğüslerinin fotoğrafını gönderirsen bedava çekerim' ya da 'Ben bir erkeğim biraz eğlenelim' diyerek tacizde bulunan Hyde ve Emek, işi bir üst seviyeye çıkararak, cinsel organlarının fotoğraflarını da modellere göndermiş…

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Diet Prada’nın ortaya çıkardığı bu taciz skandalından sonra dünya basınının yanı sıra sosyal medya da ayağa kalktı. Bu duruma Instagram sessiz kalmadı ve her ikisinin de hesabını kapattı.


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instagram Timur Emek Marcus Hyde

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