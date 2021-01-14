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Tınaztepe Mağarası nerede? Tınaztepe Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021 -

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 14.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Tınaztepe Mağarası nerede? Tınaztepe Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021 -

Tınaztepe Mağarası'nda mükemmel bir görsel şölen var. Ziyaretçileri bu harika mağaraya doğa turizmi ve sağlık turizmi için gidiyor.

Dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise en büyük mağarası olma özelliği taşıyan Tınaztepe Mağarası ülkemizin en güzel doğal oluşumlarından biri. Konya seyahatiniz sırasında görmeden dönmemeniz gerek. Peki Tınaztepe Mağarası nerede, oluşumu, özellikleri ve hakkında bilgi için yazının devamına göz atalım.

TINAZTEPE MAĞARASI NEREDE

Tınaztepe mağaraları, Seydişehir, Konya'da yer alıyor. Mağara Akseki ve Ahırlı sınırlarına yakın bir bölgede bulunuyor. Konya Manavgat yolunu takip edip, Dağ Tur Tınaztepe tesislerinden içeri girip 500 metre daha ilerleyerek mağaraya ulaşabilirsiniz.

Tınaztepe Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

Tınaztepe Mağarası-Konya arası 115 km
Tınaztepe Mağarası-Seydişehir arası 24 km

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TINAZTEPE MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Tınaztepe dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük mağarası. Toplam uzunluğu 22 km olan mağaranın gezilebilen bölümü 1580 metre. Mağara 1968 yılında Fransız bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından bulunmuş, mağaraların krokisi çıkarılmış. Bu kroki de Bilgi Dergisi tarafından yayınlanarak dünyaya tanıtılmış. Ayrıca Dr. Michel Bakalowichz mağaraların tıbbi araştırmasını yapmış; astım hastalığı için doğal bir tedavi ortamı olduğunu belirtmiş.

tınaztepe mağarası giriş ücreti

Bölgede akdeniz iklimi ile karasal iklim hüküm sürüyor. En yüksek sıcaklık 36,5 °C en düşük sıcaklık –18,4 °C olarak ölçülmüş. Tavandaki çatlaklardan sızan sular, içeride gölcükler oluşturuyor. Mağaranın sonundaki göl ise büyük boyutlu bir göl. Özellikle ilkbahar aylarında kar ve yağmur sularıyla beslenen dere ve yatakları en alt seviyedeki mağaraya ulaşmadan önce şelale ve devkazanı tipi oluşumlar ortaya çıkıyor. Mağara 2004 yılında Dinlenme Tesisleri olarak hizmete açılmış.

Tınaztepe Mağarası nasıl oluşmuştur?
Mağara ve çevresi jeomorfolojik ve jeolojik açıdan bazı değişimler geçirmiş. Oligosen ve Miyosen dönemine ait olan alp dağ oluşumları ile birlikte bölge bugünkü tektonik görünümüne ulaşmış. Mağaranın oluşmasında eğim atımı olan normal fayların etkisinin büyük olduğu düşünülüyor. Mağara, yapılan araştırmalara göre şimdiki durumuna yaklaşık 230 milyon yıl gibi uzun bir süreçte gelmiş.

Mağaranın imkanları
Mağara dinlenme tesisi olarak hizmet verdiğinden alanda bir restaurant ve market bulunuyor.

TINAZTEPE MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Mağaranın giriş ücreti 2021 yılında 15 TL. Müze kart burada geçerli değil.

İletişim: 0332 589 00 04

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