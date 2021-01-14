Tınaztepe Mağarası nerede? Tınaztepe Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021

Dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise en büyük mağarası olma özelliği taşıyan Tınaztepe Mağarası ülkemizin en güzel doğal oluşumlarından biri. Konya seyahatiniz sırasında görmeden dönmemeniz gerek. Peki Tınaztepe Mağarası nerede, oluşumu, özellikleri ve hakkında bilgi için yazının devamına göz atalım.

TINAZTEPE MAĞARASI NEREDE

Tınaztepe mağaraları, Seydişehir, Konya'da yer alıyor. Mağara Akseki ve Ahırlı sınırlarına yakın bir bölgede bulunuyor. Konya Manavgat yolunu takip edip, Dağ Tur Tınaztepe tesislerinden içeri girip 500 metre daha ilerleyerek mağaraya ulaşabilirsiniz.

Tınaztepe Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

Tınaztepe Mağarası-Konya arası 115 km

Tınaztepe Mağarası-Seydişehir arası 24 km

TINAZTEPE MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Tınaztepe dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük mağarası. Toplam uzunluğu 22 km olan mağaranın gezilebilen bölümü 1580 metre. Mağara 1968 yılında Fransız bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından bulunmuş, mağaraların krokisi çıkarılmış. Bu kroki de Bilgi Dergisi tarafından yayınlanarak dünyaya tanıtılmış. Ayrıca Dr. Michel Bakalowichz mağaraların tıbbi araştırmasını yapmış; astım hastalığı için doğal bir tedavi ortamı olduğunu belirtmiş.