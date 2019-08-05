Tinder’daki kadınların hangi erkekleri sağa kaydırdığı ortaya çıktı

Birçok kişi Tinder uygulamasında bulunan kadınların daha çok hangi erkekleri beğendiğini merak ediyor. Yapılan araştırmada kadınların sağa kaydırma isteği ile karşıdakinin eğitim düzeyi arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırıldı. Araştırma sonuçları bir hayli ilginçti.

Tinder’da seçim yapan kadınların erkekleri tercih ederken daha çok eğitim düzeylerine önem verdiği görüldü. 3.600 gerçek Tinder kullanıcısı, yazarların oluşturduğu 24 hayali profili beğenerek sağa kaydırdı.

Belçika’da yapılan bu deneyde lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip hayali profiller bulunuyordu. Araştırmada yer alan sosyoloji öğrencisi Brecht Neyt, yüksek lisans derecesine sahip kişilerin lisans derecelerine göre %91 daha fazla tercih edildiği görüldü.

Doktora öğrencisi Brecht Neyt ve yüksek lisans öğrencisi Sarah Vandenbulcke tarafından Profesör Stijn Baert gözetiminde yapılan bu deneyler, online ortamlarda kadınların tercihini biraz daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki sizce Tinder kullanan kadınlar daha çok kimleri tercih ediyor. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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