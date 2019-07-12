Tinder’ı artık herkes kullanabilecek

Android için hazırlanan uygulama özellikle düşük donanım özelliklerine sahip telefonlarda çalışması için yayınlandı. Aynı zamanda düşük internet hızlarında da akıcı şekilde çalışabilmesi onu internetin çok yavaş olduğu üçüncü dünya ülkelerinde çalışır kılacak.

Tinder bu sayede sadece hızlı internet bağlantısına sahip ülkelerde, yüksek donanım özelliklerine sahip pahalı telefonların kullanıcıları tarafından kullanılan bir aşk uygulaması çıkıp aşkı evrensel bir düzeye taşımayı umut ediyor. Yani artık Afrika savanalarından Orta Asya steplerine kadar, isteyen herkes Tinder’dan kendine aşk bulabilecek.

Öte yandan “Lite” uygulamalar konusunda Tinder ilk değil. Daha önce de Facebook ve Spotify, Lite uygulamalarla üçüncü dünya ülkelerine hitap etmeye başlamışlardı.

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