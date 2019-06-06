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Tinder yepyeni bir özellikle eşleşme ihtimalinizi artıracak

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TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Seçtiğiniz herhangi bir cinsel yönelim, Tinder algoritmaları tarafından algılanır ve sizlerin de bu cinsel yönelime uygun olanlarla eşleşmeniz sağlanır. Bu sayede birbirine denk gelen cinsel yönelimler, daha kolay bir şekilde eşleşmiş olur.

Tinder yepyeni bir özellikle eşleşme ihtimalinizi artıracak

Tinder uygulaması üzerinden seçebileceğiniz cinsel yönelimler; heteroseksüel, gey, lezbiyen, biseksüel, aseksüel, demiseksüel, panseksüel, queer ve kararsız gibi oldukça geniş bir portföye sahip. Tinder, bu cinsel yönelimler içerisinde herhangi bir kısıtlama olmadan istediğiniz bir tanesini seçme imkanı
sunuyor.

Bu güncelleme ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de, cinsel yönelim alanının zorunlu olup olmadığıydı. Tinder tarafından yapılan açıklamada bu alanın zorunlu olarak doldurulması gerektiği ifade edildi. Aksi taktirde sistem içerisine dahil olamıyorsunuz.

Tinder-eslesme

Bu yeni özellik, iOS ve Android üzerinden kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Şu an için her ülkede kullanılmasa bile, 2019 yılı içerisinde bütün kullanıcılara yayılmış olacak. Bu özelliğin bütün Tinder kullanıcıları için eşleşme şansını artıracağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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tinder Tinder yeni özelliği

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