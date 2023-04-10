TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! Partinin seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ parçası oldu

Türkiye 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaki yerini alacak. Seçimler için geri sayım başlamışken siyasi partiler de seçim kampanyalarını halkla buluşturuyor. Partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları şarkılar ise ses getirmeye devam ediyor. Son olarak TİP (Türkiye İşçi Partisi) “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı. TİP seçim şarkısı olarak ise Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçasını seçti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medyadan yaptıkları açıklamada seçim kampanyasını “Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden!” sözleriyle duyurdu.
"Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 9, 2023
Yarı yolda bırakan taş olsun!"
Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden! #TİPSeninMeclisSenin pic.twitter.com/kVRulZyl90
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.