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TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! Partinin seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ parçası oldu

10.04.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma başlamışken siyasi partiler de seçim kampanyalarını yayınlanmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısı olarak Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçasını seçti.

TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! Partinin seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ parçası oldu

Türkiye 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaki yerini alacak. Seçimler için geri sayım başlamışken siyasi partiler de seçim kampanyalarını halkla buluşturuyor. Partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları şarkılar ise ses getirmeye devam ediyor. Son olarak TİP (Türkiye İşçi Partisi) “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı. TİP seçim şarkısı olarak ise Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçasını seçti.

“ALTIN ÖLÜMÜ ARPADAN”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medyadan yaptıkları açıklamada seçim kampanyasını “Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden!” sözleriyle duyurdu.

KARŞIYIM ŞARKISININ SÖZLERİ

Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?

Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?

Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun

Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.

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Sezen Aksu türkiye işçi partisi turu

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