Kenan Doğulu klibi izleyince şaşkına döndü! "Uyarı üzerine fark ettiği" detay gündem oldu: AK Parti'nin seçim videosunda 'Yaparım Bilirsin' şarkısı kullanılmıştı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verilen seçim klibinde Kenan Doğulu'nun ünlü şarkısı 'Yaparım Bilirsin'in söz ve ezgisinin kullanılması dikkat çekmişti. Kenan Doğulu o videoyu ilk kez sosyal medyada izlediğini söyleyerek şaşırdığını anlattı.

"BENDEN HERHANGİ BİR İZİN ALINMADI"

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak AK Parti'nin klibini "dostları ve çalışma arkadaşlarının uyarısı üzerine" fark ettiğini ifade etti. Paylaşımında "'Yaparım Bilirsin'" adlı şarkımın içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim" dedi.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Durum karşısındaki şaşkınlığını Doğulu paylaşımının devamında şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM VİDEOSU