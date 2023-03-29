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Kenan Doğulu klibi izleyince şaşkına döndü! "Uyarı üzerine fark ettiği" detay gündem oldu: AK Parti'nin seçim videosunda 'Yaparım Bilirsin' şarkısı kullanılmıştı

29.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi günden güne yaklaşırken siyasi partiler seçim kampanyalarını yayımlamaya başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve yerli otomobil Togg'un görüntülerine yer verilen klipte Kenan Doğulu'nun 'Yaparım Bilirsin' şarkısı kullanılmıştı. O videoyu ilk kez sosyal medyada izleyen ünlü şarkıcı şaşkına döndü. Doğulu'nun açıklamasında belirttiği 'uyarı üzerine fark ettiği' detay gündem oldu.

Kenan Doğulu klibi izleyince şaşkına döndü! "Uyarı üzerine fark ettiği" detay gündem oldu: AK Parti'nin seçim videosunda 'Yaparım Bilirsin' şarkısı kullanılmıştı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verilen seçim klibinde Kenan Doğulu'nun ünlü şarkısı 'Yaparım Bilirsin'in söz ve ezgisinin kullanılması dikkat çekmişti. Kenan Doğulu o videoyu ilk kez sosyal medyada izlediğini söyleyerek şaşırdığını anlattı.

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"BENDEN HERHANGİ BİR İZİN ALINMADI"

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak AK Parti'nin klibini "dostları ve çalışma arkadaşlarının uyarısı üzerine" fark ettiğini ifade etti. Paylaşımında "'Yaparım Bilirsin'" adlı şarkımın içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim" dedi.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Durum karşısındaki şaşkınlığını Doğulu paylaşımının devamında şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."

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İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM VİDEOSU


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