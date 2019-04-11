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TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan korkunç kazada TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Feci kaza kameraya böyle yansıdı.

ABD'nin Maryland eyaletinde bir TIR ortalığı savaş alanına çevirdi.

Görüntülerde kontrolden çıkan TIR hızla gelerek kırmızı ışıkta bekleyen araçları adeta biçiyor. Feci kazada 1 kadın hayatını kaybederken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd kaza TIR

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