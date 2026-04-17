Tır şoförü ailesinden uzak kalmamak için tır kabinini eve dönüştürdü!

Çin’de uzun yol taşımacılığı yapan bir tır şoförü, işi nedeniyle ailesinden uzak kalmamak için dikkat çeken bir çözüm geliştirdi. Sürücü, tır kabinini küçük bir yaşam alanına dönüştürerek eşi ve çocuğuyla birlikte seyahat etmeye başladı.

Zamanla bu yaşam tarzına uyum sağlayan ailede, sürücünün eşi de ticari araç kullanma ehliyeti aldı. Böylece çift, uzun yolculuklarda direksiyonu dönüşümlü olarak paylaşmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ailenin tır kabininde kurduğu yaşam düzenine ait görüntüler, X platformunda kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan videoların 10 milyon izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Kabin içinde oluşturulan yaşam alanında temel ihtiyaçlara yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülürken, ailenin uzun mesafe rotalarını birlikte kat ettiği ifade edildi.

