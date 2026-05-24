Tırlar buradan geçiyor: 300 metre yükseklikte incecik bir köprü!

Çin’de bulunan sıra dışı bir köprü, sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Chongqing bölgesindeki Dadong Nehri Vadisi üzerine kurulan asma köprü, görüntüsü nedeniyle “dünyanın en korkutucu köprüsü” olarak anılmaya başladı.

Yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan köprüden geçen ağır iş makineleri ve kamyonların görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi. İncecik görünen köprüde aynı anda yalnızca tek bir aracın geçmesine izin veriliyor.

Köprünün yanlarında güvenlik ağları bulunsa da sürücüler için geçiş oldukça zor. Özellikle rüzgarlı havalarda köprünün sallanması korku dolu anlara neden oluyor.

DEV KÖPRÜ İÇİN GEÇİCİ ÇÖZÜM

240 metre uzunluğundaki bu asma köprü aslında geçici olarak inşa edildi. Amaç ise bölgede yapımı süren dev Shuangbao Köprüsü’nün inşaat çalışmalarını kolaylaştırmak.

Tamamlandığında dünyanın en büyük çift kemerli köprülerinden biri olması beklenen Shuangbao Köprüsü için iş makinelerinin dağlık bölgeye ulaşması gerekiyordu. Mühendisler de çözüm olarak bu sıra dışı asma köprüyü tasarladı.

KULE YOK, DESTEK YOK

Köprüyü ilginç hale getiren en büyük detay ise klasik köprülerde bulunan kule veya ek destek sistemlerinin olmaması. Yapı, yalnızca dört büyük çelik kablo sayesinde ayakta duruyor.

Yetkililer, köprünün 45 tona kadar yük taşıyabildiğini belirtirken, sosyal medyada yayılan görüntüler birçok kişiyi tedirgin etmeye devam ediyor.

