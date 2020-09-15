Tırnak şekliniz karakterinizi ele veriyor! Uzun ve darsa...

Nijeryalı tanınmış bir bilim adamı, parmak izleri gibi tırnakların doğal şeklinin sahibinin kişiliği hakkında bilgi içerebileceğini kabul ettiği bir araştırma makalesi yayınladı. Sadece şeklinizi bulun ve açıklamayı okuyun.

GENİŞ, UZUN VE DİKDÖRTGEN TIRNAKLAR

Geniş bir zihniyete sahip, sakin, pragmatik, dengeli, bağımsız insanlar. Güvenilirdirler, sözleri ve eylemleri için sorumluluk duygusuna sahiptirler. Doğuştan liderler.

ÇOK KÜÇÜK KARE TIRNAKLAR

Hızlı zekaya sahip keskin, esnek ve becerikli insanlar. Bir anda sinirlenirler ancak hemen sinirleri geçer.

UZUN VE DAR TIRNAKLAR

Her şeyi hesaplarlar. Lüksü seviyorlar ve kendilerine ilgi istiyorlar. Kırılmaya müsait bir yapıları vardır.

KISA TIRNAKLAR

bu insanlar inanılmaz derecede zekidir. Her zaman kendi yollarına sahip olmak için çabalarlar, kusursuz ve mükemmeliyetçilerdir.

BADEM ŞEKLİNDEKİ TIRNAKLAR

İdealist görüşlere sahip hassas,idealist ve romantik ruha sahiptirler. Başkalarına fayda sağlamaktan hoşlanırlar. Çok duygusal, yumuşak ve kırılmaları kolaydır.

ÜÇGEN TIRNAKLAR

Hassas bir kişiliğe ve sürekli değişen bir ruh haline sahip, gergin olma eğilimindedirler. Tanınmak ve ünlü olmak istiyorlar ve kaybetmekten nefret ediyorlar.



