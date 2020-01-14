MAGAZİN
  4. Tiyatro oyunu "Miras", sanatseverlerle buluşturdu

Tiyatro oyunu "Miras", sanatseverlerle buluşturdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 22:49 | Son Güncelleme

Tiyatro oyunu "Miras", sanatseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Miras" adlı tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Tiyatro Roza tarafından hazırlanan oyun, "MÜSİAD Sanat" çatısı altında başta hat, minyatür, resim ve müzik olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde sahnelendi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, oyunun ardından yaptığı konuşmada, camia olarak önemsedikleri bir konunun ele alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Helal kazanç ve faiz, 30 yıllık MÜSİAD geçmişinin de konuları. Bunları böyle bir tiyatro vesilesiyle sunduğunuz için yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Oyunu yöneten ve oyuncuları arasında yer alan Tiyatro Roza Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu da MÜSİAD Sanat'ın ilk tiyatro etkinliğinde sahne aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gündoğdu, "Miras" ile yaklaşık 2 yılda İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Oyunu bütün Türkiye'de tiyatroseverlerle buluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Gündoğdu, "Helal kazanç ve faiz konusunu ele alıyoruz. Herhalde Müslümanların Müslüman bir ülkede en büyük dertlerinden biri faiz belası. Belki de yaşadığımız birçok sıkıntının da temel sebeplerinden. Oyunda Allah'ın bize yasak kıldığı şeylerin bir karşılığı olduğunu vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Komedi türündeki oyunda Gündoğdu'nun yanı sıra Cemal Kırdar, Büşra Balıkçı, Harun Balıkçı, İsa Gölalan, Mustafa Çimen, Serap Bilgin, Ömer Gültekin ve Nurullah Kacır rol alıyor.

Ebru Aksakallı'nın kaleme aldığı "Miras"ın dekor tasarımında Adnan Yılmaz, kostüm tasarımında ise Zuhal Gündoğdu imzası bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar olduBakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu
Kadın yönetmenler festivali başlıyorKadın yönetmenler festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müsiad, oyun, tiyatro,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu

Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Bu evde bir terslik var

Bu evde bir terslik var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.