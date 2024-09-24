Tiyatrocu Gaye Filiz Alacacı'dan Tamer Karadağlı iddiası! Eleştirilince 3 saat bir odada alıkonulmuş

11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve bir kesmin eleştirisine maruz kalan Tamer Karadağlı hakkında ortaya atılan iddia gündemde.

T24'te yer alan habere göre; Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medyada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

ELEŞTİRİ PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Karadağlı, geçtiğimiz günlerde, kurum sanatçılarına yönelik olarak “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” açıklaması yapmıştı. Kurum sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, bu açıklamayı sosyal medya üzerinden eleştiren bir arkadaşına, “Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…” mesajıyla destek verdi.

İddiaya göre, bu paylaşımın ardından Alacacı, dilekçede Özel Kalem Müdürü olduğu belirtilen Ali Ceyhan tarafından kuruma görüşmeye çağrıldı. Görüşmeye giden Alacacı’nın telefonu iddiaya göre Ceyhan tarafından alındı.

"BEN SİZİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Suç duyurusuna göre Alacacı, daha sonra Karadağlı’nın danışmanlığını yaptığı öğrenilen Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca bir odada alıkonularak, sorguya çekildi. Kaya, burada Alacacı’yı yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini ve başının resmi makamlarla derde gireceğini söyledi. İddiaya göre Kaya, Alacacı’dan Karadağlı’dan özür dilemesini de istedi. Dilekçede, Kaya, Alacacı’ya yönelik olarak, “Ben sizi kazanmaya çalışıyorum” gibi ifadeler de kullandı. Paylaşımının arkasında olduğunu söyleyen Alacacı, özür dilemedi.

Yaşananların ardından Alacacı, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüpheliler hakkında “hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatılarak, dava açılması istendi.

Alacacı, “Kendisini müfettiş olarak tanıtan Kaya, Karadağlı‘nın danışmanlığını yapıyordu. Yaptığım paylaşımın Devlet Tiyatroları’nın itibarını zedelediğini iddia edip, ‘Bu savcılığa gidebilir’ diyerek beni tehdit etti. Ben de yanlış bir şey yapmadığımı, onlardan korkmadığımı söyledim” dedi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN SORU ÖNERGESİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da bugün konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede, "Alacacı’yı Genel Müdür şikayeti ile sorguya çağıran Özel Kalem Ali Ceyhan isimli şahıs hangi yetki ya da talimat doğrultusunda Alacacı’nın telefonuna el koymuştur?" sorularını yöneltti.