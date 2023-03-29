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Yarınki nasıl yazılır? Yarınki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

28.03.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime ve dil bilgisi bakımından zengin olması kimi zaman eklerle bazı kelimelerin karışmasına hatta bu konuda sıklıkla hata yapılmasına neden olabilir. Özellikle de bağlaçlarla bazı eklerin birbirine benzemesi hatta farklı eklerin de birbirine benzemesi kafa karışıklığını artırabilir. Dilimizde de genellikle bağlaç olan ki ve ek olan ki konusunda hata yapılır.

Yarınki nasıl yazılır? Yarınki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede en sık yapılan yanlışlar başında da/de yazımı ve ki yazımı bulunur. Bu konuda bu kadar fazla hatanın olmasının iki farklı nedeni vardır. Birincisi dil bilgisi konusunda eksik ve hatalı bilgilere sahip olmak ikincisi de ek ve bağlaçların birbirine benzemesidir. İki durumda da sıklıkla da ve ki yazımı karıştırılır. Bu yazımların karıştırılması hem anlatım bozukluğuna yol açar hem de iletişimin aksamasına kimi zaman da yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

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Yarınki nasıl yazılır?

Yarınki ifadesini ek-kök şeklinde ayırmamız gerekirse yarın+ki şeklinde ayrılabilir. Yarın, kelimenin kök kısmıdır. /ki/ ise kelimenin ek kısmıdır. Bu noktada insanların aklında yarınki bitişik mi yazılır yoksa yarınki ayrı mı yazılır ikilemi oluşabilir. Yarınki yazımı için TDK kurallarına bakmak yeterli olacaktır. Buna göre yarınki TDK kuralları kapsamında bitişik yazılması gerekilen bir kelimedir.

Yarınki yazımında olan ki ifadesi bağlaç değil ektir. Ek olduğu için de ayrı yazılmalıdır. Yarınki yazımında bulunan /ki/ yapım ekidir. İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfat türetir. Genellikle /ki/ şeklinde yazılsa da bazı kelimelerde /kü/ şeklinde de yazılır ve her zaman eklendiği kelimeye bitişik yazılır.

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Yarınki doğru yazılışıyla ilgili örnek cümleler

Yarınki TDK kuralları kapsamında bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bunun nedeni, kelimede bulunan /ki/nin bağlaç değil yapım eki olmasıdır. Yarın kelimesine eklenen ki eki zaman belirtir ve kelimeyi sıfatlaştırır. Bu nedenle de yarınki kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Yarınki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yarınki sinema biletleri iptal olmuş, para iadesi mi alsak acaba?
  • Yarınki planını söyle de ben de kendimi ona göre ayarlayayım.
  • Yarınki sınavına hiç çalışmadın, bir saat de olsa biraz konulara baksan iyi olur.
  • Bir yıldır yarınki görüşme için hazırlanıyorum umarım benim için iyi geçer.
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