Yarınki nasıl yazılır? Yarınki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede en sık yapılan yanlışlar başında da/de yazımı ve ki yazımı bulunur. Bu konuda bu kadar fazla hatanın olmasının iki farklı nedeni vardır. Birincisi dil bilgisi konusunda eksik ve hatalı bilgilere sahip olmak ikincisi de ek ve bağlaçların birbirine benzemesidir. İki durumda da sıklıkla da ve ki yazımı karıştırılır. Bu yazımların karıştırılması hem anlatım bozukluğuna yol açar hem de iletişimin aksamasına kimi zaman da yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Yarınki nasıl yazılır?

Yarınki ifadesini ek-kök şeklinde ayırmamız gerekirse yarın+ki şeklinde ayrılabilir. Yarın, kelimenin kök kısmıdır. /ki/ ise kelimenin ek kısmıdır. Bu noktada insanların aklında yarınki bitişik mi yazılır yoksa yarınki ayrı mı yazılır ikilemi oluşabilir. Yarınki yazımı için TDK kurallarına bakmak yeterli olacaktır. Buna göre yarınki TDK kuralları kapsamında bitişik yazılması gerekilen bir kelimedir.

Yarınki yazımında olan ki ifadesi bağlaç değil ektir. Ek olduğu için de ayrı yazılmalıdır. Yarınki yazımında bulunan /ki/ yapım ekidir. İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfat türetir. Genellikle /ki/ şeklinde yazılsa da bazı kelimelerde /kü/ şeklinde de yazılır ve her zaman eklendiği kelimeye bitişik yazılır.

Yarınki doğru yazılışıyla ilgili örnek cümleler

Yarınki TDK kuralları kapsamında bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bunun nedeni, kelimede bulunan /ki/nin bağlaç değil yapım eki olmasıdır. Yarın kelimesine eklenen ki eki zaman belirtir ve kelimeyi sıfatlaştırır. Bu nedenle de yarınki kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Yarınki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: