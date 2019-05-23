SPOR

TOFAŞ 102 - 76 Beşiktaş Sompo Japan

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.05.2019 21:07 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan’i 102-76’lık skorla yenerek saha avantajını korudu. Karşılaşmada 28 sayıyla oynayan Sammy Mejia maçın yıldızı olarak takımını sırtladı.

TOFAŞ 102 - 76 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

İki takımın dengeli hücumlarıyla başlayan maçın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Pressey ve Gibson'ın set hücumlarıyla oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 7 sayılık fark (11-18) yakaladı. Rakibinin iyi oyununu bire bir savunmalarla durduran TOFAŞ, hücumda da Mejia ve Yiğit Arslan ikilisinden katkı alınca 9-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 20-18. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Trice'ın sayı ve asistleriyle bir kez daha seri yakalayarak (10-0), 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Alexander ve Gibson'ın üst üste attığı üçlüklerle Beşiktaş Sompo Japan, rakibini skorda yakalamaya çalışsa da mavi-yeşilliler, aynı şekilde yüksek yüzdeli dış atışlarla rakibine karşılık vererek soyunma odasına 48-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mejia ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden TOFAŞ, bir kez daha 10-0'lık seriyle 24. dakikada tekrar farkı çift hanelere (58-47) yükseltti. Skor üstünlüğünü dengeli savunma ve hücum oyunlarıyla elinde tutan Bursa temsilcisi, pota altında da Elegar'ı iyi kullanınca final periyoduna 72-58 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan TOFAŞ, maçtan 102-76 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan
TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Mejia 28, Elegar 13, Weems 5, Kadji 6, Trice 17, Bora Satır, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 16, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 6
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 3, Erkan Veyseloğlu 7, Samet Geyik 2, Alexander 20, Gibson 18, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Benzing 15, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı 4, Kenan Sipahi 7
1. Periyot: 23-20
Devre: 48-45
3. Periyot: 72-58
5 faulle çıkanlar: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Ergin Ataman'la ilgili flaş kararErgin Ataman'la ilgili flaş karar
G.Saray seride 1-0 öne geçtiG.Saray seride 1-0 öne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tofaş Beşiktaş Sompo Japan

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Umre sonrası flaş karar!

Umre sonrası flaş karar!

Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Milli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor!

Milli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

G.Saray'da sakatlık şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOFAŞ 102 - 76 Beşiktaş Sompo Japan

TOFAŞ Beşiktaş'ı farklı geçti

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Galatasaray Doğa Sigorta 79 - 61 Gaziantep Basketbol

G.Saray seride 1-0 öne geçti

Ergin Ataman: Artık hedefimiz lig şampiyonluğu

Ataman'dan flaş açıklama

Ertuğrul Erdoğan: Sene başında bize haksızlık yapıldı

'Sene başında bize haksızlık yapıldı'

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol 62 - 138 Fenerbahçe Beko

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.