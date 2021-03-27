TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup etti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-72 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Simmons 10, Phillip 9, Purcell 11, Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 15, Jaiteh 15, Hayes 13, Tomas 7, Can Uğur Öğüt 9, Alp Karahan 3, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4
Devre: 49-36
Okuyucu Yorumları 0 yorum