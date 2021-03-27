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TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup etti!

27.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında TOFAŞ, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup etti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-72 yendi.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Simmons 10, Phillip 9, Purcell 11, Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 15, Jaiteh 15, Hayes 13, Tomas 7, Can Uğur Öğüt 9, Alp Karahan 3, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4

  1. Periyot: 27-21

Devre: 49-36

  1. Periyot: 62-50

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Anahtar Kelimeler:
Tofaş
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