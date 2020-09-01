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TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuların tedavisine başlanıldığını belirtildi.

TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu hazırlıklarını 17 Ağustos’tan bu yana sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde, 31 Ağustos Pazartesi günü Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir.

Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize, sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncularımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Tofaş Basketbol Takımımızın, 2 Eylül Çarşamba günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’mizde ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynanması planlanan hazırlık maçı da iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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