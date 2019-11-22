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Tofaş’tan öğretmenlere jest

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

Hafta sonu oynanacak olan Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.

Tofaş’tan öğretmenlere jest

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23 Kasım’da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tofaş Beşiktaş Sompo Sigorta ING Basketbol Süper Ligi

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