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Togg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti

25.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Togg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti.

Hayatını birleştirme kararı veren Talha Menteş ve Şevval Kahveci, Düzce Valisi Selçuk Aslan'a Valilik bünyesindeki Togg'u düğünlerinde gelin arabası yapmak istediklerini elektronik posta yoluyla iletti.

Talebin kendisine ulaşmasının ardından genç çiftle görüşen Aslan, Valilik makam aracı Togg'un siyah olduğunu, bu nedenle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki "Anadolu kırmızısı" Togg'u kendilerine tahsis edeceğini söyledi.

Düğün öncesi otomobili alarak süsleten çift, Togg ile Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyündeki gelin evinden çıkarak konvoy eşliğinde il merkezindeki düğün salonuna geldi.

Gelin Şevval Menteş, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u gelin arabası olarak görenlerin de bu durumdan hoşnut kaldığını söyledi.

Menteş, "Bu mutlu günümüzde arabanın tahsis edilmesi bizim için güzel bir anı oldu." dedi.

"SÜSLEME ORGANİZASYONUNU DA KENDİLERİ YAPMAK İSTEDİLER ANCAK KABUL ETMEDİK"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak teknisyenliği yapan damat Talha Menteş, yeni göreve başlayan Vali Aslan'ın halkla iç içe olduğunu ifade etti.

Vali Aslan'ın kendilerini kırmayarak taleplerini anında yerine getirdiğini anlatan Menteş, "Talebimiz sadece yerli ve milli aracımızın düğünümüzde kullanımına yönelikti. Hatta yıkama ve süsleme organizasyonunu da kendileri yapmak istediler ancak kabul etmedik. Aracı kendimiz süslettik. Togg'un tahsis edilmesi bizim için yeterli oldu." diye konuştu.

Menteş, Vali Aslan'a, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a, aracın yapımında emeği geçen devlet büyüklerine, mühendislere, teknisyenlere ve çalışanlara teşekkür etti.

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