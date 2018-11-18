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Togo 1 - 4 Cezayir

FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2018 23:27 | Son Güncelleme

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında deplasmanda Togo ile karşılaşan Cezayir sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Togo 1 - 4 Cezayir

Cezayir'de 13. ve 30. dakikalarda Riyad Mahrez, 28. dakikada Attal ve 90+2. dakikada Bounedjah, Togo kalesine 4 gol bırakırken ev sahibi Togo'nun tek golü 55. dakikada Laba'dan geldi.

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kalarak Mahrez'in 2. golünün asistini yaparken Fenerbahçe'den Yassine Benzia ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70. dakikada yerini Taider'e bıraktı.

Togo'da forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor ise mücadeleye Togo formasıyla ilk 11'de başlayarak 80'inci dakikada oyundan alınırken, yerine Denkey oyuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Togo - Cezayir Riyad Mahrez

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