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Tokat’ın ‘Sık dişini helası’ müze oluyor! Çalışmalar başladı

20.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor. Sulu Sokak Çarşısı'nda 15. yüzyılda yapılan uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekanda Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tokat’ın ‘Sık dişini helası’ müze oluyor! Çalışmalar başladı

Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak. Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, kanalizasyon sistemi yer alacak. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar sergilenecek.

“YAKINDA HİZMETE AÇILACAK”

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Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog İbrahim Çetin, Anadolu'nun ilk Türk İslam cami, Anadolu'nun ilk medresesi ile Anadolu'nun ilk umumi tuvaletinin Tokat'ta yapılmış olduğuna dikkat çekti. Tarihi helanın isminin o yıllarda yaşanan yoğunluktan ortaya çıkmış olduğunu belirten Çetin, “Bu alan ticaret merkezi olduğu için helanın önünde ciddi kuyruklar olurmuş. Vatandaşlar birbirlerine ‘sık dişini sıra sana gelecek' diye birbirlerine telkinde bulundukları için ismini o şekilde almıştır” dedi.

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Çetin, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirterek “Tarihi mekan çok yakın bir zamanda temizlik ve hijyen müzesi olarak hizmete açılacak. Sık dişini helası, temizlik ve hijyen müzesinde o dönemde kullanıla hela kültürüne ait eserler sergilenecek” diye konuştu. (İHA)

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Tokat
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