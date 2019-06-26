Tokat’ın Almus ilçesinde çocukların ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptığını gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kameraya yansıyan görüntülerde önde bir çocuğun, arkalarında ise 4 çocuğun Türk Bayrağı açarak ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ şeklinde slogan atması yer aldı. Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan video izleyenleri duygulandırırken, çocukların oyunlarında bile vatan sevgisi ile dolu olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.
O anları yakalayan Mehmet Mansur Aytaç, sosyal medya hesabında “Normal oyunlarını bile vatan aşkı üzerine kuran, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek bayrak açan Almus'lu çocuklarımız. Başka ülkede yaşayamam” şeklinde paylaşımda bulundu.
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