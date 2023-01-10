Tokatçı filmi nerede, ne zaman çekildi? Tokaçtı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Tokatçı filminin başrolünde rahmetli oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. 1983 yapımı Tokatçı filminin yapımcılığı Natuk Baytan'a ait. Köyden İstanbul'a gittikten sonra aç kalarak başlık parası biriktiren Osman'ın hikayesini ele alan Tokatçı filmi bu akşam sinema severler ile buluşacak. İşte Tokatçı filminin konusu, oyuncuları ve merak edilenler...

TOKATÇI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi. Film 1983 yılında çekilmiştir.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Osman

Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)

Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)

Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)

Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol

Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)

Selahattin Fırat - Deli Sait

Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)

Zuhal Üstüntaş - Osman’ın annesi

Muhteşem Durukan - Osman’ın babası (ses. Kamuran Yüce)

Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)

Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)

Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)

Celal Yonat

Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)

Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)



