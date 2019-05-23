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Tokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Tokat atma yarışmasına katılmama kararı alan sosyal medya fenomeni tartışma yarattı.

Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul'un, Rusya Tokat Atma Şampiyonu Vasiliy Kamotskiy ile tokat atma yarışmasında karşı karşıya gelmesi planlanıyordu.

Tokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldı

25 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik için sosyal medya fenomeni antrenman yapıyor ve antrenman görüntülerini Instagram hesabından paylaşıyordu.
Fakat Logan Paul sürpriz bir kararla tokat ama şampiyonu Vasiliy Kamotskiy ile gerçekleştireceği mücadeleden çekilme kararı aldı.
Logan Paul çekilme kararının sebebini, 'ciddi şekilde yaralanma riski' olarak gösterdi.
Rusya'nın Tver kentinde 25 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan etkinlikten çekilme kararı alan Logan Paul sosyal medya hesabında kararını şu sözlerle açıkladı:
"Bugün antrenman sırasında talihsiz bir kazanın ardından Rusya Tokat Atma Yarışması'na katılmama kararı aldım"
Logan Paul'un kararını duyan çok sayıda kullanıcı sosyal medya fenomenini korkak olmakla suçladı.
Kullanıcılardan biri, "Yarışmada yaralanma riski olduğunu yeni mi öğrendin?" diye sorarak Logan Paul'ü eleştirdi.
Logan Paul aldığı kararı, Vasiliy Kamotskiy'nin paylaştığı bir antrenman videosunun ardından duyurması da dikkatlerden kaçmadı.
Sibirya'da doğup büyüyen 167 kiloluk Vasiliy Kamotskiy, geçtiğimiz mart ayında 2019 Sibirya Güç Gösterisi etkinliğinde tüm rakiplerini acımasızca tokatlayarak şampiyon olmuştu.
Etkinliğe dair görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla beraber Vasiliy Kamotskiy dünya çapında büyük bir üne kavuşmuş ve Joe Rogan gibi dövüş sanatları sporcularının da dikkatini çekmişti.
Görüntüleri izleyen Logan Paul de, 167 kiloluk tokat atma şampiyonunu alt edebileceğine inanmış ve Vasiliy Kamotskiy'e meydan okumuştu.
Logan Paul geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Manchester kentinde YouTuber KSI ile boks müsabakasına çıkmış ve YouTube fenomenlerinin müsabakası beraberlikle sonuçlanmıştı.
Karşılaşmanın ardından KSI, yeniden bir müsabaka yapmaları gerektiğini söylemişti.
Logan ise yeniden karşılaşmanın son derece çılgınca olacağı yorumunu yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
tokatlamak sosyal medya vasiliy kamotsky

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