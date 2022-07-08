Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

D.C.G. (24) yönetimindeki 60 AAD 234 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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