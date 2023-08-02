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Tokat’ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

02.08.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat’ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Karşıyaka Mahallesi Geksi 1. Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Belene kurtarılamadı. Belene'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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cinayet Tokat kavga

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