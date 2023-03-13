'Tokattan bu yana en tuhaf an!' Oscar gecesinde Hugh Grant, Ashley Graham'a yanıtlarıyla gündem oldu

Sinema dünyasının büyük buluşması, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törende sunuculardan biri de büyük beden olarak tanınan Ashley Graham'dı.



Ashley Graham yanına konuk aldığı dünyaca ünlü oyuncu Hugh Grant'ı memnun edemedi.

62 yaşındaki aktör, 34 yaşındaki süper modelin sorularını küçümsediğini açıkça gösterdi.

HUGH GRANT TEPKİ ÇEKTİ

Hugh Grant sorulara verdiği yanıtları olabildiğince kısa tuttu ve bariz ilgisizliğini de saklamadı. Ashley Graham aldığı kısa yanıtlara rağmen, tek taraflı sohbete güç katmaya çalıştı ama yine de başarılı olamadı.

O anları gören izleyiciler "Memnun değilsen evine git", "Tokattan bu yana en tuhaf an", "Ve kesinlikle orada olmak istemeyen adamın Oscar'ı Hugh Grant'e gidiyor" yorumları yapıldı.

