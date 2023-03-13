MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Tokattan bu yana en tuhaf an!' Oscar gecesinde Hugh Grant, Ashley Graham'a yanıtlarıyla gündem oldu

'Tokattan bu yana en tuhaf an!' Oscar gecesinde Hugh Grant, Ashley Graham'a yanıtlarıyla gündem oldu

13.03.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'da düzenlenen 95. Oscar Ödülleri'nde Hugh Grant gündem oldu. 'Şimdiye kadarki en kötü röportaj' olarak damgalanan kırmızı halı sohbetinde Grant sunuculuk yapan kıvrımlı model Ashley Graham'a verdiği yanıtlarla şoke etti. İzleyiciler 'Tokattan bu yana en tuhaf an!' yorumlarında bulundu.

'Tokattan bu yana en tuhaf an!' Oscar gecesinde Hugh Grant, Ashley Graham'a yanıtlarıyla gündem oldu

Sinema dünyasının büyük buluşması, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törende sunuculardan biri de büyük beden olarak tanınan Ashley Graham'dı.

3
Ashley Graham yanına konuk aldığı dünyaca ünlü oyuncu Hugh Grant'ı memnun edemedi.

1

62 yaşındaki aktör, 34 yaşındaki süper modelin sorularını küçümsediğini açıkça gösterdi.

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu Oscar'a derin dekolteler damga vurdu

HUGH GRANT TEPKİ ÇEKTİ

Hugh Grant sorulara verdiği yanıtları olabildiğince kısa tuttu ve bariz ilgisizliğini de saklamadı. Ashley Graham aldığı kısa yanıtlara rağmen, tek taraflı sohbete güç katmaya çalıştı ama yine de başarılı olamadı.

2

O anları gören izleyiciler "Memnun değilsen evine git", "Tokattan bu yana en tuhaf an", "Ve kesinlikle orada olmak istemeyen adamın Oscar'ı Hugh Grant'e gidiyor" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Can Kaya'da bomba anlar... Kadın konuk karı-kocadan aldığı davetle şoke olduHasan Can Kaya'da bomba anlar... Kadın konuk karı-kocadan aldığı davetle şoke oldu
Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyülediDünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi
Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham hugh grant Model ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı!

Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.