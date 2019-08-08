TOKİ konutları kurasında hak sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde hayata geçirilen 500 dairelik proje ile Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde yapılan 300 daire projesinin hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirdi. 800 daire için 12 bin 768 kişi başvurduğu öğrenilirken, Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini binlerce vatandaş takip etti. Kura çekimlerine yoğun ilgi nedeniyle salonda zaman zaman havalandırma sorunu yaşanırken, bazı vatandaşlar yere oturarak kura çekimlerini takip etti.

'SEVDİKLERİMLE SEVİNCİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM'

Yapılan hak belirleme kura çekiminde daire almaya hak kazanan Fatih Bozkurt, "Çok mutluyum. Beklemiyorduk. Şansımız binde birdi. Çıktığı için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Cümleler boğazıma düğümlendi bir an önce sevdiklerimle buluşmak istiyorum. Çok şanslıydım. Gerçi hayatta hiç şanslı olmadım ama ilk defa böyle şans yüzüme güldü. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.