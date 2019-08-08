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TOKİ konutları kurasında hak sahipleri gözyaşlarını tutamadı

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GÜNDEM  | 08.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Dilovası ve Gebze ilçelerinde yapılacak 800 dairenin kura çekimine katılan hak sahipleri heyecandan gözyaşlarını tutamadı.

TOKİ konutları kurasında hak sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde hayata geçirilen 500 dairelik proje ile Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde yapılan 300 daire projesinin hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirdi. 800 daire için 12 bin 768 kişi başvurduğu öğrenilirken, Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini binlerce vatandaş takip etti. Kura çekimlerine yoğun ilgi nedeniyle salonda zaman zaman havalandırma sorunu yaşanırken, bazı vatandaşlar yere oturarak kura çekimlerini takip etti.

'SEVDİKLERİMLE SEVİNCİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM'

Yapılan hak belirleme kura çekiminde daire almaya hak kazanan Fatih Bozkurt, "Çok mutluyum. Beklemiyorduk. Şansımız binde birdi. Çıktığı için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Cümleler boğazıma düğümlendi bir an önce sevdiklerimle buluşmak istiyorum. Çok şanslıydım. Gerçi hayatta hiç şanslı olmadım ama ilk defa böyle şans yüzüme güldü. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kura çekimi sırasında heyecandan gözyaşlarını tutamayan Nebahat Koçak ise, "Şuan çok heyecanlıyım. Bugün TOKİ için iş yerinden izin aldım. Çok mutluyum. 12 yıldır kiracıyım" derken, Zeynep Çınar isimli vatandaş ise, "4 yıldır kiracıyım. Bugüne kadar hiçbir sayısal şansım olduğuna inanmıyorum. Bunun Allah tarafından verilen bir nasip olduğunu düşünüyorum. Nasibe şükürler olsun. Şuan çok karışık hissediyorum. İşten gelirken herkes çıkacak dedi. Ben öylesine geldim. Devletimize güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

'BİR SAYIYLA KAYBETTİK DİYE ÜZÜLDÜM, SONRA BİZE ÇIKTI'

Babasının daire almak için başvuru yaptığını söyleyen Mustafa Atalay ise, "Babam adına çıktı. Babam adına çok sevindim. Biz gelip takip ettik. Benim kendi evim var ama babamlar benim evimde oturuyordu. Şimdi kendi evlerine geçecekler. Çok mutluyuz. Biz az önce kura çekilirken bir sayıyla kaybettik diye üzüldüm. Şimdi çıkınca çok sevindik" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
toki kura çekimi

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evlerde ev olsa 4 köse duvar tek renk boya 2sene sonra sivalari dökülüyor varoşluk dizboyu adıda hizmet
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