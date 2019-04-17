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TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekilişi tarihleri

kutay.kaya kutay.kaya
EKONOMİ  | 17.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

6 Mart 2019 tarihinde başlayan TOKİ başvuruları sonucunda kriterlere uyan kişiler arasında yapılacak kura çekimi için tarihler belirlendi. Buna göre TOKİ 2019 kura çekimleri sonucunda 50 bin yeni konutun kura çekilişi gerçekleştirilmiş olacak. İşte Silivri, Tuzla Aydınlı, Bursa İrfaniye, Ankara TOKİ çekilişi tarihleri…

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek? İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekilişi tarihleri

Konut alma imkânı olmayan vatandaşlar için büyük bir fırsat kapısı olan TOKİ kura çekilişleri tarihleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde yapımı tamamlanan 50 bin konut için 620 binden fazla başvuru yapılmıştı. Bu başvuruların şartlara uygun olup olmadığı değerlendirilmiş ve şartlara uygun olan başvurular kura çekimi için değerlendirmeye alınmıştı.

TOKİ başvuruları ve kura çekimleri hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

2019 TOKİ KURA ÇEKİMLERİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ 2019 başvuru değerlendirmelerinin hemen ardından yapılacak olan kura çekimlerinin, tarih ve yerlerine göre listesi açıklandı:
Karabük Yenice 2. Etap'ta 25 Nisan 2019
Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde 26 Nisan 2019
Ardahan Posof'ta 29 Nisan 2019
Van Çaldıran'da 30 Nisan 2019
Bitlis Ahlat'da 2 Mayıs 2019
Bingöl Adaklı'da 3 Mayıs 2019
Bingöl Karlıova'da 3 Mayıs 2019
Elazığ Merkez Bizmişen'de 6 Mayıs 2019
Malatya Doğanşehir'de 7 Mayıs 2019
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da 8 Mayıs 2019
Adana Tufanbeyli'de 9 Mayıs 2019
Malatya Darende'de 10 Mayıs 2019
Erzincan Kemaliye'de 13 Mayıs 2019
Malatya Arapgir'de 13 Mayıs 2019
Sivas Merkez Yenimahalle'de 14 Mayıs 2019
Yozgat Merkez Mutafoğlu'da 15 Mayıs 2019
Çorum Merkez Kuruçay'da 16 Mayıs 2019
Kırıkkale Delice 2. Etap'ta 17 Mayıs 2019
Karaman Merkez Kırbağı'da 20 Mayıs 2019
Mersin Mezitli'de 21 Mayıs 2019
Osmaniye Sumbas'da 22 Mayıs 2019
Hatay Altınözü'nde 23 Mayıs 2019
Giresun Güce 2. Etap'ta 28 Mayıs 2019
Gümüşhane Köse 2. Etap'ta 28 Mayıs 2019
Bayburt Şingah'ta 29 Mayıs 2019
Konya Beyşehir'de 30 Mayıs 2019
Isparta Keçiborlu'da 31 Mayıs 2019

2019 TOKİ BAŞVURU KATEGORİLERE GÖRE TARİHLER

4 ayrı kategoride yapılan 2019 TOKİ başvurularında şehit aileleri, harp ve görev malulleri, şehitlerin dul ve yetimleri ile 15 - 19 Nisan tarihleri arasında en az %40 engelli olan vatandaşların başvuruları 8 Nisan – 12 Nisan olarak açıklanmıştı. Emekli vatandaşların başvuru tarihleri ise 25 Mart - 05 Nisan 2019 idi. Diğer alıcıların ise başvuru tarihi 11 – 22 Mart 2019 tarihleri olarak duyurulmuştu.

2019 İSTANBUL TOKİ BAŞVURU VE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

19 Nisan 2019’da tamamlanan TOKİ İstanbul 2019 başvurularında 5 yeni proje hayata geçirilecek. Bu projeler ve satış fiyatları şöyle,
Başakşehir Kayabaşı’nda 4 467 konut satışa çıkartılıyor. Konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak belirlendi. Vatandaşlara 793 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı tanınıyor.

Ayazma’da 311 adet daire satışa çıkartılıyor. 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan dairelerde 793 TL taksitle ev sahibi olunuyor.

Silivri Alipaşa TOKİ 2019 başvuruları devam ederken satışta aylık 651 TL taksit imkanı sağlanıyor.

TOKİ Başakşehir konutlarında Hoşdere’de ise 337 adet konut satışa sunuluyor. Burada da ev sahibi olmak için aylık 793 TL’den başlayan taksitlerle ödeme yapılabiliyor.

Tuzla TOKİ 2019 yılında Aydınlı’da ev satışı bilgileri de açıklandı. Bölgede 500 adet konut inşa ediliyor ve 663 TL’den başlayan ödemeler ile ev sahibi olunabiliyor.

2019 TOKİ ANKARA BAŞVURU VE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuruların devam ettiği TOKİ 2019 Ankara kura çekilişi ile ilgili açıklamalar için başvuru son güne kadar bekleyiş devam ediyor. Ankara’da kura çekimi olacak projeler şöyle

Ankara Yenimahalle TOKİ başvuruları 451 konut için devam ediyor. 2+1 konutlar için 475 TL’den, 3+1 konutlar için ise 928 TL’den başlayan taksit imkanı bulunuyor.

TOKİ Ankara Sincan Saraycık için ise 2 bin 401 konut başvurusu yapılıyor. 2+1 evler için 275 TL’den, 3+1 evler için ise 928 TL’den başlayan taksitlerle ödeme yapılabiliyor.

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