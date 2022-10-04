YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı:

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı:

04.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(İşlemler) Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandıAnkara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladıİçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık TOKİ

Ankara Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
12:42
İkindi
15:58
Akşam
18:35
Yatsı
19:52
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.