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Tokyo 2020'de tartışma yaratan olay

09.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız koşucu Morhad Amdouni, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta yapılan yarışta masanın üstündeki suları devirerek sonuncusunu aldı ve arkasından gelen Abdi Nageeye'nin su almasını engelledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler maraton finalinde tartışma yaratan bir olay yaşandı. Fransalı atlet Morhad Amdouni, koşu sırasında atletlerin içmesi için konulan su şişelerinin tamamını devirip son şişeyi kendisine aldı.

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Yarış boyunca ciddi miktarda su kaybı yaşayan sporcuların bir kısmı su alamadan koşmaya devam etmek zorunda kaldı. Amdouni'nin 27 derece sıcak altındaki 42 kilometrelik maratonda yaptığı hareket sosyal medyada tepki topladı.

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Fransalı sporcu yarışı 17. sırada tamamladı. Şişelerin devrildiği sırada Amdouni'nin arkasında olan ve su alamayan Hollandalı Abdi Nageeye yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Yarışı Kenyalı Eliud Kipchoge, birinci sırada tamamladı ve altın madalya kazandı.

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