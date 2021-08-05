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Tokyo'da finalin adı belli oldu! Fransa - ABD

05.08.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları erkek basketbol kategorisinde finale çıkan takımlar belli oldu.

Tokyo'da finalin adı belli oldu! Fransa - ABD

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek basketbolunda Fransa, Slovenya'yı 90-89 yenerek finale yükseldi.

Fransa, Saitama Super Arena'da oynanan yarı final karşılaşmasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısını 44-42 Slovenya önde bitirdi. Karşılaşmanın 3. periyodunu 71-65 önde bitiren Fransa karşılaşmayı da 90-89 kazandı.

Fransa'da Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo attığı 25 sayının yanı sıra 7 ribaunt ve 5 asistle galibiyette büyük rol oynadı.

Slovenya'da ise 16 sayı üreten 10 ribaunt alıp 18 de asist yapan Luka Doncic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Son olarak Sydney 2000'de final oynayan Fransa 21 yıl sonra adını finale yazdırma başarısı gösterdi.

Fransa final mücadelesinde Tokyo 2020'de grupta 83-76 mağlup ettiği ABD ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Slovenya ise aynı gün Avustralya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak. (AA)

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Tokyo Fransa
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