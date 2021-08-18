Tokyo'dan göğsümüzü kabartarak dönen Türk milli kadın voleybol takımının unutulmaz başarıları

Filenin Sultanları, bize yaşattıkları gururla her zaman gönlümüzde ayrı yerleri olan Türk sporunun neşe kaynakları... Adım adım tırmanarak azimle ve sıkı çalışmayla ülkemizi bir voleybol ülkesi haline getiren kızlarımız, katıldığı uluslararası turnuvalardan hemen her zaman prestijli bir başarıyla yurda döndüler. Peki, bakalım bu başarılar nereden başlamış, neler getirmiş?

AVRUPA ŞAMPİYONASI İKİNCİLİĞİ - 2003

Antrenör Reşat Yazıcıoğulları önderliğinde Neslihan Demir, Natalia Hanikoğlu, Esra Gümüş'lü birinci altın jenerasyonumuzla gelen ilk göz ağrı başarımız... Türkiye'de düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası, milli takımımız için unutulmaz bir turnuva oldu. Grubu Almanya'nın ardından ikinci bitirip yarı finalde Hollanda'yı da dize getirdikten sonra finalde güçlü Polonya'ya diş geçiremedik ve şampiyonayı gümüş madalyayla kapattık.

DÜNYA KUPASI YEDİNCİLİĞİ - 2003

Aynı jenerasyon ve gelen yeni bir ilk... Tarihinde ilk defa Dünya Kupası gruplarından çıkarak klasman maçlarına kalmaya hak kazanan milli kadın voleybol takımımız, bu turnuvada da yedinci olarak bizleri gururlandırdı. Bu, aynı yıl içerisinde gelen ikinci prestijli başarımız olarak tarihe geçti.

DÜNYA KUPASI ALTINCILIĞI - 2010

Son Dünya Kupası başarımızdan sonra arada biraz tökezlesek de Filenin Sultanları yeni bir Dünya Kupası'nda göğsümüzü bir kez daha kabartacaktı. Milli takımımız bu kez gruptan çıktıktan sonra bir klasman maçı daha kazanıp turnuvayı altıncı bitirmeyi başardı. Bu başarı turnuva tarihimizdeki en iyi sıralamamız olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI İKİNCİLİĞİ - 2019

Yepyeni yıldızlarımızla tecrübeli İtalyan koçumuz Giovanni Guidetti ile birlikte yeniden Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterdiğimiz turnuva... Güçlü kadromuz ile rakip tanımaksızın finale kadar ilerlediğimiz turnuvada, finalde artık ezeli rakibimiz haline gelen Sırbistan'a 3-2 kaybederek tekrar ikinci olduk.

TOKYO OLİMPİYATLARI ÇEYREK FİNALİ - 2020

Tarihte ikinci kez olimpiyatlara kalan Filenin Sultanları, olimpiyatlara "madalya" parolasıyla çıktı. Grup aşamasında da dişli rakiplerini geçerek ikinci çıkan kızlarımız, çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybederek madalya fırsatını kaçırdı. Fakat oynadıkları oyunla ve gösterdikleri azimle Türk halkının kalbinde apayrı bir yere girmeyi başardılar. Teşekkürler Filenin Sultanları!



