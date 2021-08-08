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Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi ile resmen sona erdi

08.08.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıllık gecikmenin ardından 23 Temmuz’da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bu akşam düzenlenen kapanış seremonisi ile resmen sona erdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi ile resmen sona erdi

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve geçtiğimiz 23 Temmuz’da yoğun salgın tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları bu akşam gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile resmen sona erdi.

Tokyo’daki Yeni Ulusal Stadyumu’nda seyircisiz olarak gerçekleştirilen törene Japonya Veliaht Prensi Akishino, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Tokyo Valisi Yuriko Koike katıldı. Katılımcı ülkelerin bayraklarının taşındığı geçit töreni ile başlayan tören, milli takımların sahaya inişi, ışık ve sahne şovları ile devam etti.

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Tokyo Valisi Yuriko Koike törende olimpiyat flamasını IOC Başkanı Bach’a teslim ederken, Bach ise flamayı gelecek oyunlara ev sahipliği yapacak olan Paris’in Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya sundu. Tören, olimpiyat meşalesinin sönmesi ve havaifişek gösterisi ile sona erdi.

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TÜRKİYE REKOR KIRDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye toplam 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak olimpiyat tarihinde rekor kırarak en fazla sayıda madalya (13) kazandığı oyunlar oldu.

Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenen kapanış töreninde Türk Bayrağı’nı Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı. Göz alıcı ışık ve dans gösterilerinin düzenlendiği Törende olimpiyat bayrağı, bir sonraki Olimpiyat Oyunları’na 2024 yılında ev sahipliği yapacak olan Paris’e devredildi. Tokyo 2020’de Türkiye, Londra 1948’te kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak, 13 madalya ile en çok sayıda madalyayı, en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu. Türkiye, oyunları toplam madalya sayısı sıralamasında 20., altın madalya sıralamasında 35. olarak bitirdi.

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ikinci altın madalyayı kazandırdı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya aldı

51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise finalde Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilince olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

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VİRÜS ENGELİNE TAKILDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüs salgını nedeniyle dile getirilen endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunları 23 Temmuz’da seyircisiz olarak kapılarını açmıştı. Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya’daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Öte yandan olimpiyatlarla ilişkili korona virüs enfeksiyonlarının toplam sayısı etkinliğin son gününde 430 olarak kayıtlara geçmişti. Japonya genelindeki vaka sayısı bugün itibariyle 1 milyon 32 bin 96’ya yükselirken, ölü sayısı da 15 bin 297’ye ulaşmıştı.

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2024 OYUNLARI PARİS'TE

2024 yılındaki yaz oyunlarına ev sahipliği yapacağı açıklanan Fransa’nın başkenti Partis’te olimpiyatlar 2 - 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris, 100 yıllık aranın ardından 2024’te olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapmış olacak.

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Tokyo
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