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Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı

26.07.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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