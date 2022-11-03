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Tolga Çevik'e vize engeli! O ülkedeki gösterisini ertelemek zorunda kaldı

03.11.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada'ya yaptığı vize başvurusunun henüz sonuçlanmadığını duyurmuş ve "Galiba gülelim istemiyorlar!" sözleriyle tepki göstermişti. Kanada Büyükelçiliğine seslenen ünlü komedyen, vize engeli nedeniyle gösterisini ertelemek zorunda kaldı. Tolga Çevik, ekibinin vize alamaması nedeniyle Kasım ayındaki gösterisinin 2023 yılında yapılacağını duyurdu.

Tolga Çevik'e vize engeli! O ülkedeki gösterisini ertelemek zorunda kaldı

Tolgshow isimli gösterisiyle yıllarda sahnede olan başarılı oyuncu Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

BÜYÜKELÇİLİĞE SESLENMİŞTİ

Aylardır vize alabilmek için bekleyen Çevik, Kanada Başkonsolosluğuna seslenerek "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer vermişti. Ünlü komedyen vize ve Toronto gösterisi hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu.
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GÖSTERİSİ 4 AY SONRAYA ERTELENDİ

Çevik, ekibinin henüz vize alamadığı için Kasım ayındaki Kanada gösterisini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Tolga Çevik paylaşımında "Kanada’daki sevgili dostlar. Ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10/11/22 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." dedi.

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