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Tolga Ciğerci adım adım Trabzonspor'a gidiyor! Başakşehir ile sözleşmesini yenilemedi

09.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye teşekkür etti. Süper Lig'den talipleri olan Tolga Ciğerci'nin kendisine gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi. Kadrodaki yerli alternatiflerini çoğaltmayı hedefleyen Trabzonspor’un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Tolga Ciğerci adım adım Trabzonspor'a gidiyor! Başakşehir ile sözleşmesini yenilemedi
Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Tolga Ciğerci ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. İstanbul ekibi, kontratı sona eren deneyimli futbolcuyla yeni sözleşme yapmama kararı aldı.

TOLGA CİĞERCİ SÜPER LİG'DE KALACAK GİBİ

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Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci kendisine takım aramaya başlarken, 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den bazı takımların talip olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere Tolga Ciğerci menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerilmişti. Trabzonspor'un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan habere göre tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor
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