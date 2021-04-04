Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

Berna Laçin ile mutlu bir ilişkileri olduğunu bildiğimiz Tolga Eşiz için Laçin verdiği röportajlarda, “Biter diye çok bekledim. Ama biten hiçbir şey olmadı. İlk zamanlar aşk vardı, şu an pek çok şey var.” Açıklamalarını yapmıştı.
Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlendi. Berna Laçin'in Ada ismini verdiği kızı 2002 yılında dünyaya geldi. Tolga Eşiz, Paperwork Satış Direktörü olarak göre almaktadır. Eşiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği mezunudur.
Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.
Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.
1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.
Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.
2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.
Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada adında bir kızları var.
Tiyatro oyunları:
Filmleri:
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