Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

Berna Laçin ile mutlu bir ilişkileri olduğunu bildiğimiz Tolga Eşiz için Laçin verdiği röportajlarda, “Biter diye çok bekledim. Ama biten hiçbir şey olmadı. İlk zamanlar aşk vardı, şu an pek çok şey var.” Açıklamalarını yapmıştı.

TOLGA EŞİZ KİMDİR?

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlendi. Berna Laçin'in Ada ismini verdiği kızı 2002 yılında dünyaya geldi. Tolga Eşiz, Paperwork Satış Direktörü olarak göre almaktadır. Eşiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği mezunudur.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.