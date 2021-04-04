MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

04.04.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Eşiz, Berna Laçin’in çocukluk aşkıdır. Berna Laçin ve Tolga Eşiz 1996 yılında dünya evine girmiş ve 2002 yılında Ada isimli bir kız çocukları olmuştur. Paperwork Satış Direktörü olan Tolga Eşiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

Berna Laçin ile mutlu bir ilişkileri olduğunu bildiğimiz Tolga Eşiz için Laçin verdiği röportajlarda, “Biter diye çok bekledim. Ama biten hiçbir şey olmadı. İlk zamanlar aşk vardı, şu an pek çok şey var.” Açıklamalarını yapmıştı.

TOLGA EŞİZ KİMDİR?

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlendi. Berna Laçin'in Ada ismini verdiği kızı 2002 yılında dünyaya geldi. Tolga Eşiz, Paperwork Satış Direktörü olarak göre almaktadır. Eşiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve İletişim Mühendisliği mezunudur.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

berna laçin

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.

berna laçin1

2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada adında bir kızları var.

Tiyatro oyunları:

  • 2007 – Dönme Dolap: Eric Assous – Tiyatro İstanbul
  • 1997 – Yeni Baştan "Chapter Two": Neil Simon – Tiyatro İstanbul
  • Kadınlar da savaşı yitirdi: Curzio Malaparte – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Teope: Çoşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Aile Şerefi
  • 1989 – Şafak Yıldızları – Kenter Tiyatrosu

berna laçin2

Filmleri:

  • 1990 – Sevdiğim Adam
  • 1990 – Koltuk Belası
  • 1991 – Yarına Gülümsemek
  • 1993 – Kızılırmak Karakoyun
  • 1995 – Gökkuşağı
  • 1995 – Sahte Dünyalar
  • 1995 – Bir Kadının Anatomisi
  • 1997 – İlk Aşk
  • 1997 – Böyle mi Olacaktı
  • 1998 – Ateş Dansı
  • 2000 – Evdeki Yabancı
  • 2002 – Seni Yaşatacağım
  • 2004 – Bir Dilim Aşk
  • 2005 – Belalı Baldız
  • 2007 – Yıldızlar Savaşı
  • 2013 – Aşk Ekmek Hayaller

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım! 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım!
Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Diğer Haberler

Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu! Eleştirilere yanıt verdi

Ünlü oyuncu korona aşısı oldu!

Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül kimin akrabası çıktı?

Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Burcu Kara kimdir?

Gülşen son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Son hali olay oldu! O oyuncuya benzetildi

DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi?

DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.